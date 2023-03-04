Для боротьби з проукраїнським рухом: РФ у Криму створює "добровольчі дружини", — Генштаб

За інформацією командування, "добровольці" патрулюватимуть вулиці, а також відловлюватимуть коригувальників та диверсантів.

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В окупованому Сімферополі, що у Криму, росіяни почали створювати "добровольчі дружини" через побоювання активізації проукраїнського руху на півострові. Про це розповіли у Генштабі в ранковому зведенні за 4 березня.

Повідомляється, що через повномасштабну війну в Україні в Криму не вистачає співробітників правоохоронних органів. Тому "добровольчі дружини" не лише патрулюватимуть місто, а й відловлюватимуть коригувальників і диверсантів.

Тим часом російські війська за останню добу зосередилися на таких на п'яти напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

У командуванні уточнили, що росіяни намагаються оточити Бахмут, а українські захисники відбили атаки у низці населених пунктів у цьому районі. У напрямку Авдіївки та Шахтарська ЗС РФ безуспішно атакували позиції ЗСУ. Усього минулої доби армія України відбила 150 атак окупантів.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямах російські війська ведуть оборону. Крім того, українська авіація здійснила 14 авіаударів із зосередженням армії РФ і військової техніки, ще 2 — зенітно-ракетними комплексами на вогневих позиціях.

Також українські сили збили російський винищувач Су-34 та 8 розвідувальних БПЛА.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії, зі свого боку, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, 3 березня в ОК "Схід" розповіли, що ЗС РФ вирили вздовж пляжів Криму приблизно 200 кілометрів траншів. У командуванні наголосили, що окупанти побоюються висадження українського десанту на півострові.

У ніч проти 2 березня безпілотники атакували військову частину росіян у Криму. Міноборони РФ звітувало про "масовану атаку" ЗСУ та знищення 6 БПЛА.