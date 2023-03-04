Для борьбы с проукраинским движением: РФ в Крыму создает "добровольческие дружины", — Генштаб

По информации командования, "добровольцы" будут патрулировать улицы, а также отлавливать корректировщиков и диверсантов.

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В оккупированном Симферополе, что в Крыму, россияне начали создавать "добровольческие дружины" из-за опасений активизации проукраинского движения на полуострове. Об этом рассказали в Генштабе в утренней сводке за 4 марта.

Сообщается, что из-за полномасштабной войны в Украине в Крыму не хватает сотрудников правоохранительных органов. Поэтому "добровольческие дружины" будут не только патрулировать город, но и отлавливать корректировщиков и диверсантов.

Тем временем российские войска за последние сутки сосредоточились на наступлении на шести направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

В командовании уточнили, что россияне пытаются окружить Бахмут, а украинские защитники отбили атаки в ряде населенных пунктов в этом районе. В направлении Авдеевки и Шахтерска ВС РФ безуспешно атаковали позиции ВСУ. Всего за прошедшие сутки армия Украины отбила 150 атак оккупантов.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска ведут оборону. Кроме того, украинская авиация совершила 14 авиаударов по сосредоточению армии РФ и военной техники, еще 2 — по зенитно-ракетных комплексах на огневых позициях.

Также украинские силы сбили российский истребитель Су-34 и 8 разведывательных БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага", — добавили в Генштабе.

Напомним, 3 марта в ОК "Восток" рассказали, что ВС РФ вырыли вдоль пляжей Крыма около 200 километров траншей. В командовании отметили, что оккупанты опасаются высадки украинского десанта на полуострове.

В ночь на 2 марта беспилотники атаковали воинскую часть россиян в Крыму. Минобороны РФ отчиталось о "массированной атаке" ВСУ и уничтожении 6 БПЛА.