Оккупанты в Крыму хотят построить базу ЧВК "Вагнер"

"Повар Путина" Евгений Пригожин, как рассказывают в Представительстве президента в АРК, пользуется поддержкой главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. На строительство базы ЧВК "Вагнер" планируют выделить площадь в 700 футбольных полей.

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В оккупационной администрации Крыма озаботились созданием на полуострове базы для ЧВК "Вагнер". Для этого планируют выделить значительную площадь, об этом 7 марта сообщило Представительство Президента Украины в АР Крым,

Отмечается, что инициатором такого решения был руководитель оккупационной администрации Сергей Аксенов. Такая база может стать первым местом дислокации наемников из ЧВК "Вагнер" в аннексированном Крыму.

Под застройку в одном из горных районов планируется выделить площадь в 500 га, что соответствует площади примерно 700 футбольных полей.

Известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вел переговоры о строительстве базы с в других регионах РФ, но у Сергея Аксенова больше возможностей, а путинскому "кулинару" нравится модель управления, которую выстроил так называемый глава Крыма, и в нем он видит союзника.

Ранее Фокус сообщал, что в Подмосковье нашли тайное кладбище ЧВК "Вагнер". Жители деревни Маврино сообщили, что однотипные могилы появились за одну ночь, и что их никто не навещает.

Напомним, что, по оценкам Пентагона, сделанным 7 марта, "вагнеровцы" воюют лучше регулярной российской армии. По мнению главы Минобороны США Ллойда Остина, наемники лучше управляют наступлением, для этого применяются "немыслимые, но эффективные методы".

В свою очередь, Пригожин 4 марта заявил о возможном обрушении фронта до границ РФ, если ЧВК "Вагнер" отступится от Бахмута. Такое развитие событие вызовет "эффект пружины" — и украинские силы пойдут в масштабное контрнаступление.