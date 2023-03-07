"Вагнеровцы" воюют лучше, чем регулярная армия РФ, – Пентагон

Ллойд Остин считает, что наёмники лучше управляют своим наступлением, используя "немыслимые, но действенные методы".

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ЧВК "Вагнер" на полях битвы в Украине показала себя "чуть лучше" чем регулярная армия РФ, благодаря "немыслимым методам". В то время, как российские войска не показали образцовых действий в больших масштабах. Об этом сегодня, 7 марта, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно управлять своим наступлением, однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересны, откровенно говоря, немыслимы. Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах", – сказал Остин.

При этом, глава Пентагона опять акцентировал на колоссальных потерях среди наемников, сказав, что США не раз это отмечали.

Сегодня, 7 марта, стало известно, что российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готов брать на военную службу в ряды своего военного формирования людей, проходивших лечение в психоневрологических диспансерах.

Напомним, 1 марта мы писали, что в Бахмуте продолжают ликвидировать членов ЧВК "Вагнер", хотя те и начали действовать при штурме в последние дни более профессионально, так как на направление сейчас бросают не "зэков", а бойцов с опытом.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 24 февраля тоже заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" по сравнению с простыми мобилизованными россиянами воюют в Украине в разы лучше.

Тем временем, руководство ВС РФ намерено установить контроль над частными военными компаниями и вытеснить ЧВК "Вагнер", сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля. ВС РФ стремятся запереть на себе вопрос снабжения наемников боеприпасами и обеспечить оказание медпомощи.