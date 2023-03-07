"Вагнерівці" воюють краще, ніж регулярна армія РФ, — Пентагон

Ллойд Остін вважає, що найманці краще керують своїм наступом, використовуючи "немислимі, але дієві методи".

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ПВК "Вагнер" на полях битви в Україні показала себе "трохи краще", ніж регулярна армія РФ, завдяки "немислимим методам". Водночас російські війська не показали зразкових дій у великих масштабах. Про це сьогодні, 7 березня, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Вони використовували каторжників, ув'язнених, щоб регулярно керувати своїм наступом, проте я не думаю, що вони продовжують вербувати з в'язниць. Але ці типи методів були дійсно цікаві, відверто кажучи, немислимі. Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах", — сказав Остін.

Водночас глава Пентагону знову акцентував на колосальних втратах серед найманців, сказавши, що США неодноразово це відзначали.

Сьогодні, 7 березня, стало відомо, що російський бізнесмен і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин готовий брати на військову службу до лав свого військового формування людей, які проходили лікування в психоневрологічних диспансерах.

Нагадаємо, 1 березня ми писали, що в Бахмуті продовжують ліквідувати членів ПВК "Вагнер", хоча ті й почали діяти під час штурму останніми днями професійніше, бо на напрям зараз кидають не "зеків", а бійців із досвідом.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов 24 лютого також заявив, що бійці ПВК "Вагнер" порівняно з простими мобілізованими росіянами воюють в Україні в рази краще.

Натомість керівництво ЗС РФ має намір встановити контроль над приватними військовими компаніями та витіснити ПВК "Вагнер", повідомили в Генштабі ЗСУ 23 лютого. ЗС РФ прагнуть замкнути на собі питання постачання найманців боєприпасами та забезпечити надання медичної допомоги.