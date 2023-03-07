Не лише зеків: у ПВК "Вагнер" набирають пацієнтів психоневрологічних диспансерів, — ЗМІ

За даними журналістів, через конфлікт із міністром оборони РФ Шойгу Пригожин більше не може вербувати бійців у колоніях, тому він переключився на іншу категорію громадян.

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Російський бізнесмен та власник ПВК "Вагнер" готовий брати на військову службу до лав свого військового формування людей, які проходили лікування в психоневрологічних диспансерах. Про це пише видання The Moscow Times.

Як уточнюють журналісти, через конфлікт із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Пригожин більше не може вербувати бійців у колоніях, тому він переключився на іншу категорію громадян.

В одній із груп "вагнерівців" у соцмережах опублікували повідомлення про те, що для вступу до ПВК більше не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також проходження флюорографії.

Журналіст The Moscow Times під виглядом потенційного бійця зателефонував на гарячу лінію формування та розповів, що нібито лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. Після цього йому відправили формальну інструкцію із вимогами до новобранців та запропонували самостійно себе за нею оцінити. І в тому випадку, якщо він сам не бачить жодних проблем, то може записуватись у ПВК, сказав рекрутер "вагнерівців".

В інструкції йдеться про те, що в якості новобранців не беруть громадян, які хворіють на тяжкі захворювання, що "перешкоджають виконанню завдань", а також людей з наркотичною залежністю, які перехворіли на гепатит В і С. При цьому медичні довідки по прибуттю на місце збору можна не пред'являти. Медичне обстеження новобранців тут теж не проводять: беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.

"Вагнерівці" це пояснюють спробою "уникнути зайвої бюрократії".

Як вважають у виданні, ПВК зараз відчуває гострий кадровий голод.

Нагадаємо, 5 березня Євген Пригожин розповів, що буде з ПВК "Вагнер" після боїв у Бахмуті. Російський бізнесмен поділився своїми планами створити "армію з ідеологією" та заявив, що ніхто не завадить йому "воювати за Росію".