Не только зеков: в ЧВК "Вагнер" набирают пациентов психоневрологических диспансеров, — СМИ

По данным журналистов, из-за конфликта с министром обороны РФ Шойгу Пригожин больше не может вербовать бойцов в колониях, поэтому он переключился на другую категорию граждан.

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Российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" готов брать на военную службу в ряды своего военного формирования людей, проходивших лечение в психоневрологических диспансерах. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Как уточняют журналисты, из-за конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Пригожин больше не может вербовать бойцов в колониях, поэтому он переключился на другую категорию граждан.

В одной из групп "вагнеровцев" в соцсетях опубликовали сообщение о том, что для вступления в ЧВК больше не нужны справки от психиатра и нарколога, а также прохождение флюорографии.

Журналист The Moscow Times под видом потенциального бойца позвонил на горячую линию формирования и рассказал, что якобы лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. После этого ему отправили формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить. И в том случае, если он сам не видит никаких проблем, то может записываться в ЧВК, сказал рекрутер "вагнеровцев".

В инструкции говорится о том, что в качестве новобранцев не берут граждан, которые болеют тяжелыми заболеваниями, "препятствующими выполнению задач", а также людей с наркотической зависимостью, переболевших гепатитом В и С. При этом медицинские справки по прибытию на место сбора можно не предъявлять. Медицинское обследование новобранцев здесь тоже не проводят: берут лишь экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

"Вагнеровцы" это объясняют попыткой "избежать лишней бюрократии".

Как считают в издании, ЧВК сейчас испытывает острый кадровый голод.

Напомним, 5 марта Евгений Пригожин рассказал, что будет с ЧВК "Вагнер" после боев в Бахмуте. Российский бизнесмен поделился своими планами создать "армию с идеологией" и заявил, что никто не помешает ему "воевать за Россию".