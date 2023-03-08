Окупанти в Криму хочуть збудувати базу ПВК "Вагнер"

"Повар Путіна" Євген Пригожин, як розповідають у Представництві президента в АРК, має підтримку голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова. На будівництво бази ПВК "Вагнер" планують виділити площу у 700 футбольних полів.

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В окупаційній адміністрації Криму перейнялися створенням на півострові бази для ПВК "Вагнер". Для цього планують виділити значну площу, про це 7 березня повідомило Представництво Президента України в АР Крим.

Наголошується, що ініціатором такого рішення був керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов. Така база може стати першим місцем дислокації найманців із ПВК "Вагнер" в анексованому Криму.

Під забудову в одному з гірських районів планується виділити площу 500 га, що відповідає площі приблизно 700 футбольних полів.

Відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вів переговори про будівництво бази в інших регіонах РФ, але у Сергія Аксьонова більше можливостей, а путінському "поварю" подобається модель управління, яку збудував так званий голова Криму, і в ньому він бачить союзника.

Раніше Фокус повідомляв, що в Підмосков'ї знайшли таємний цвинтар ПВК "Вагнер". Жителі села Маврине повідомили, що однотипні могили з'явилися за одну ніч, і їх ніхто не відвідує.

Нагадаємо, що, за оцінками Пентагону, зробленими 7 березня, "вагнерівці" воюють краще за регулярну російську армію. На думку голови Міноборони США Ллойда Остіна, найманці краще керують наступом, для цього застосовуються "парадоксалні, але ефективні методи".

Зі свого боку Пригожин 4 березня заявив про можливе обвалення фронту до кордонів РФ, якщо ПВК "Вагнер" відступиться від Бахмута. Такий розвиток подія викличе "ефект пружини" — і українські сили підуть у масштабний контрнаступ.