В Крыму проводить боятся: россияне хотят перенести в Москву Ялтинский экономический форум

Оккупационные власти Крыма анонсировали переформатирование ЯМЭФ. По словам коллаборанта Сергея Аксенова, он может состояться в сентябре этого года в столице России. До этого форум несколько лет не проводили из-за пандемии Covid-19.

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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) может пройти в сентябре 2023 года в Москве. Об этом во вторник, 7 марта, сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает агентство "Интерфакс Россия".

По его словам, к проведению форума присоединятся "новые регионы", то есть оккупированные территории Украины, которые россияне стали считать "своими" с осени прошлого года после проведения псевдореферендумов.

"Мы форум ялтинский переносим на сентябрь. Скорее всего, в Москве будем проводить совместно с новыми регионами", — прокомментировал политик-коллаборант.

При этом у себя в Telegram-канале Аксенов уточнил, что такое решение связано с "определенными логистическими особенностями".

Не судьба: ЯМЭФ не проводят уже несколько лет

Форум был организован российскими оккупационными властями в 2015 году и в течение следующих пяти лет проводился в захваченной Ялте в апреле. Одна из его целей — обеспечить приток инвестиций на территорию Крыма.

ЯМЭФ считался крупнейшим российским форумом на территории республики после ее оккупации Российской Федерацией.

Однако в течение последних лет мероприятие не проводится.

В 2020 и в 2021 годах ЯМЭФ не стали организовывать из-за пандемии Covid-19. В 2021 году была попытка провести мероприятие в ноябре, однако эпидемиологическая ситуация тогда как раз ухудшилась из-за распространения ковидных штаммов "дельта" и "омикрон".

В прошлом году проведение форума с апреля отложили до сентября, но в итоге все равно отказались от его организации. При этом так называемый "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов не стал объяснять причин отмены мероприятия.

Напомним, утром 7 января в оккупированном Севастополе прогремели взрывы возле военного аэродрома. Звуки взрывов слышали в районе аэродрома "Бельбек". Оккупационные власти опровергают информацию о ЧП и утверждают, что в Севастополе проходит тренировка корабельных расчетов.