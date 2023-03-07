У Криму проводити бояться: росіяни хочуть перенести в Москву Ялтинський економічний форум

Окупаційна влада Криму анонсувала переформатування ЯМЕФ. За словами колаборанта Сергія Аксьонова, він може відбутися у вересні цього року в столиці Росії. До цього форум кілька років не проводили через пандемію Covid-19.

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Ялтинський міжнародний економічний форум (ЯМЕФ) може відбутися у вересні 2023 року в Москві. Про це у вівторок, 7 березня, повідомив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, повідомляє агентство "Интерфакс Россия".

За його словами, до проведення форуму долучаться "нові регіони", тобто окуповані території України, які росіяни почали вважати "своїми" з осені минулого року після проведення псевдореферендумів.

"Ми ялтинський форум переносимо на вересень. Швидше за все, в Москві проводитимемо спільно з новими регіонами", — прокоментував політик-колаборант.

При цьому в себе в Telegram-каналі Аксьонов уточнив, що таке рішення пов'язане з "певними логістичними особливостями".

Не доля: ЯМЕФ не проводять уже кілька років

Форум був організований російською окупаційною владою у 2015 році й протягом наступних п'яти років проводився у захопленій Ялті у квітні. Одна з його цілей — забезпечити надходження інвестицій на територію Криму.

ЯМЕФ вважався найбільшим російським форумом біля республіки після її окупації Російською Федерацією.

Проте, протягом останніх років захід не проводиться.

У 2020 та 2021 роках ЯМЕФ не стали організовувати через пандемію Covid-19. У 2021 році була спроба провести захід у листопаді, проте епідеміологічна ситуація тоді якраз погіршилася через поширення ковідних штамів "дельта" та "омікрон".

Минулого року проведення форуму з квітня відклали до вересня, але все одно відмовилися від його організації. При цьому так званий "постійний представник Криму за президента РФ" Георгій Мурадов не пояснював причин скасування заходу.

Нагадаємо, вранці 7 березня в окупованому Севастополі пролунали вибухи біля військового аеродрому. Звуки вибухів чули у районі аеродрому "Бельбек". Окупаційна влада спростовує інформацію про НП і стверджує, що в Севастополі відбувається тренування корабельних розрахунків.