Без пояснення причин: у Ялті скасовують публічні заходи

Окупаційна влада Криму заявила про те, що "Ялтинський міжнародний економічний форум" цього року не відбудеться. Причини скасування заходу вони не назвали.

"Ялтинський міжнародний економічний форум" у 2022 році не проводитимуть, повідомив так званий "постійний представник Криму при президенті РФ" Георгій Мурадов. Він не став розповідати причини скасування заходу, але нагадав, що раніше його вже двічі переносили через пандемію коронавірусу.

Це пояснення суперечить заяві глави кримської окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, яку він зробив у квітні.

"Проведення Ялтинського міжнародного економічного форуму, заплановане з 20 по 22 квітня, у зв'язку з нестабільною міжнародною ситуацією переноситься на четвертий квартал цього року, — повідомив тоді колаборант. — Про дату проведення заходу повідомлять додатково".

Що таке "Ялтинський міжнародний економічний форум"?

ЯМЕФ після окупації Криму став альтернативою форуму YES "Ялтинська Європейська Стратегія", який з ініціативи Віктора Пінчука проводили у Криму з 2004 року, а після анексії півострова перенесли до Києва.

YES був справді представницьким майданчиком: форум відвідували відомі політики з усього світу та керівники різних держав. Цьогорічний форум іменитими гостями похвалитися не може. На нього приїжджають представники "влади" невизнаних "республік" на кшталт Південної Осетії та так званої "ДНР", Сирії. Також організаторам вдавалося заманити на захід проросійськи налаштованих бізнесменів та ультраправих чи лівих політиків з розвинених країн, які традиційно симпатизують Росії, але, як правило, не відіграють великої ролі в політичному житті своїх країн.

Нагадаємо, 23 серпня пройшов другий міжнародний саміт "Кримська платформа", всі учасники якого заявляли, що Росія має піти з Криму та інших захоплених українських територій. Після цього стало відомо, що президент РФ Володимир Путін намагався відмовити президента Туреччини Реджепа Ердогана від участі у саміті, в обмін він обіцяв розширити економічні відносини між країнами. Ердоган не послухався поради і під час виступу на саміті заявив, що міжнародне право вимагає, щоб Крим повернули Україні.

24 серпня громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр" опублікувала карту вибухів у Криму, які сталися за два тижні. Укладачі карти зазначили, що з 9 серпня на півострові прогриміло щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, зокрема на аеродромах та складах із боєприпасами.