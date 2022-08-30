Без объяснения причин: в Ялте отменяют публичные мероприятия

Оккупационные власти Крыма заявили о том, что "Ялтинский международный экономический форум" в этом году не состоится. Причину отмены мероприятия они не назвали.

"Ялтинский международный экономический форум" в 2022 году не будут проводить, сообщил так называемый "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов. Он не стал распространяться о причинах отмены мероприятия, но напомнил, что ранее его уже дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

Это объяснение противоречит заявлению главы крымской оккупационной администрации Сергея Аксенова, которое он сделал в апреле.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума, запланированное с 20 по 22 апреля, в связи с нестабильной международной ситуацией переносится на четвертый квартал текущего года, — сообщил тогда коллаборант. — О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно".

Что такое "Ялтинский международный экономический форум"?

ЯМЭФ после оккупации Крыма стал альтернативой форуму YES "Ялтинская Европейская Стратегия", который по инициативе Виктора Пинчука проводили в Крыму с 2004 года, а после аннексии полуострова перенесли в Киев.

YES был действительно представительной площадкой: форум посещали известные политики со всего мира и руководители различных государств. Нынешний форум именитыми гостями похвастать не может. На него приезжают представители "властей" непризнанных "республик" по типу Южной Осетии и так называемой "ДНР", Сирии. Также организаторам удавалось заманить на мероприятие пророссийски настроенных бизнесменов и ультраправых или левых политиков из развитых стран, традиционно симпатизирующих России, но, как правило, не играющих большой роли в политической жизни своих стран.

Напомним, 23 августа прошел второй международный саммит "Крымская платформа", все участники которого заявляли, что Россия должна уйти из Крыма и других захваченных украинских территорий. После этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин пытался отговорить президента Турции Реджепа Эрдогана от участия в саммите, в обмен он обещал расширить экономические отношения между странами. Эрдоган не послушал совета и во время выступления на саммите заявил, что международное право требует, чтобы Крым вернули Украине.

24 августа общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" опубликовала карту взрывов в Крыму, которые произошли за две недели. Составители карты отметили, что с 9 августа на полуострове прогремело по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами.