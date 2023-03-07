У Севастополі пролунали вибухи біля військового аеродрому, — соцмережі (фото)

Звуки вибухів чули у районі аеродрому "Бельбек". Окупаційна влада, зі свого боку, спростовує інформацію про НП і стверджує, що в Севастополі нібито відбувається тренування корабельних розрахунків.

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У вівторок вранці, 7 березня, з'явилися повідомлення про вибухи в районі військового аеродрому Бельбек на північному заході окупованого Севастополя. Про це пише рух "Где пожар".

Керівник адміністрації анексованого міста Михайло Развозжаєв, зі свого боку, назвав такі повідомлення неправдою, а звуки, схожі на вибухи, це нібито "тренування корабельних розрахунків на зовнішньому рейді".

З 2014 року аеропорт Бельбек перестали використовувати для цивільної авіації, він обслуговує виключно літаки російських ПКС.

Місцеві пабліки повідомляють: "У Севастополі тривожно. Говорять про вибух у районі аеродрому "Бельбек"".

[ + – ] Скріншот посту

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив із посиланням на соцмережі, що вибухів було кілька.

[ + – ] Карта Севастополя

Нагадаємо, що 3 березня майже половина Севастополя залишилася без електроенергії після того, як напередодні було чути вибухи.

Представник окупаційної адміністрації міста Євген Горлов заявив про проведення робіт із відновлення подавання електроенергії.

Раніше Фокус повідомляв, що увечері 2 березня, за інформацією ЗМІ, у Севастополі чули вибух, схожий на розрив артилерійського снаряда. При цьому ракети, що летить у небі, видно не було.

17 лютого на території міста пролунало кілька вибухів протягом доби. Жителі Ленінського району розповідали у соцмережах про вибухи та звуки черг зі стрілецької зброї. Влада ж анексованого міста послалася на військові навчання.