В Севастополе прогремели взрывы возле военного аэродрома, — соцсети (фото)

Звуки взрывов слышали в районе аэродрома "Бельбек". Оккупационные власти, в свою очередь, опровергают информацию о ЧП и утверждают, что в Севастополе якобы проходит тренировка корабельных расчетов.

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Во вторник утром, 7 марта, появились сообщения о взрывах в районе военного аэродрома Бельбек, что на северо-западе оккупированного Севастополя. Об этом пишет движение "Где пожар".

Руководитель администрации аннексированного города Михаил Развозжаев, в свою очередь, назвал такие сообщения ложью, а звуки, похожие на взрывы, это якобы "тренировка корабельных расчетов на внешнем рейде".

С 2014 года аэропорт Бельбек перестали использовать для гражданской авиации, он обслуживает исключительно самолеты российских ВКС.

Местные паблики сообщают: "В Севастополе тревожно. Говорят о взрыве в районе аэродрома "Бельбек"".

[ + – ] Скриншот поста

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, со ссылкой на соцсети, что взрывов было несколько.

[ + – ] Карта Севастополя

Напомним, что 3 марта почти половина Севастополя осталась без электроэнергии после того, как накануне были слышны взрывы.

Представитель оккупационной администрации города Евгений Горлов заявил о проведении работ по восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее Фокус сообщал, что вечером 2 марта, по информации СМИ, в Севастополе слышали взрыв, похожий на разрыв артиллерийского снаряда. При этом летящей в небе ракеты видно не было.

17 февраля на территории города прозвучали несколько взрывов в течение суток. Жители Ленинского района рассказывали в соцсетях о взрывах и звуках очередей из стрелкового оружия. Власти же аннексированного города сослались на военные учения.