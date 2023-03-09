Окупанти в Криму формують плани з евакуації для своїх співробітників, – ЦНС

За інформацією Центру нацспротиву, окупанти вже складають списки працівників і членів їхніх сімей, яких будуть зобов'язані евакуювати насамперед. При цьому в деяких адміністраціях подібні списки нібито вже є.

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Окупаційна влада Російської Федерації на Кримському півострові формує плани евакуації для співробітників своїх адміністрацій. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС) 9 березня.

У публікації йдеться, що росіяни створюють списки працівників і членів їхніх сімей, які мають бути насамперед евакуйовані з півострова. У деяких населених пунктах такі списки вже складено та затверджено.

Відомо, що подібний план уже сформовано в окупаційній адміністрації Красноперекопська, що на півночі Криму.

На думку учасників місцевого підпілля, згадані запобіжні заходи показують, що росіяни в Криму не схильні вірити власній пропаганді про те, що "Росія тут назавжди" і не збираються надовго затримуватися в Україні.

"При цьому ворог продовжує мародерство й експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", — констатували в ЦНС.

Нагадаємо, що за даними представництва президента України в АРК від 7 березня, росіяни звозять вантажівки зі своїми військовослужбовцями на північ від Криму. Окупанти також шукають робочу силу для копання та облаштування окопів у Красноперекопську.

Крім того, в окупаційній адміністрації Криму хочуть спорудити на півострові базу для ПВК "Вагнер". Під цю ціль в одному з гірських районів планують виділити ділянку 500 га.

Ще ми писали про те, що 7 березня так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив про можливе перенесення Ялтинського міжнародного економічного форуму до Москви. Аксьонов також заявив, що в заході візьмуть участь "нові регіони" РФ.

Раніше, 4 березня, речник ОК "Схід" Владислав Назаров зазначив, що росіяни побоюються висадження українських десантних військ у Криму. У зв'язку з цим окупанти викопали вздовж кримських пляжів майже 200 кілометрів окопів.