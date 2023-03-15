Готуються до наступу ЗСУ: в мережі з'явилися фото оборонних споруд окупантів

Оборонні споруди противник зводить практично вздовж усієї фронтової лінії Луганської та Запорізької областей. Також ворог зміцнюється на Кримському напрямку та на підступах до Маріуполя.

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Російська армія готується до контрнаступу українських сил оборони, зводячи на окупованих територіях фортифікаційні споруди. Такого висновку дійшов дослідник Бреді Африк на основі супутникових знімків.

У своєму Twitter він опублікував 14 березня фотографії, які свідчать про активне будівництво укріплень практично вздовж усієї лінії фронту в Луганській та Запорізькій областях, а також частково у Донецькій та Херсонській областях.

Розташування захисних споруд ЗС РФ

"У Луганській області російські війська викопали нові траншеї за межами окупованих міст. Наприклад, ці оборонні споруди під Лисичанськом були збудовані за останні кілька місяців", — пише Африк.

Оборонні споруди росіян під Лисичанськом

На Донеччині за останній тиждень укріплення з'явилися уздовж доріг, що ведуть до Маріуполя та інших окупованих міст.

Оборонні споруди вздовж дороги до Маріуполя.

На півдні України російські війська продовжують розширювати існуючі оборонні споруди та додавати нові лінії укріплень. При цьому будівництвом фортифікацій окупанти почали займатися декілька місяців тому, зазначив дослідник. Зокрема, нові споруди з'явилися під населеним пунктом Чистопілля.

Лінія укріплень під Частопіллям

Також російські війська зміцнюються вздовж доріг до окупованого Криму — за останні кілька місяців там з'явилися траншеї та загородження. Африк припускає, що весна та літо, ймовірно, стануть вирішальними для України.

Зміцнення ЗС РФ на Кримському напрямку

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