"Бум тільки починається": Росія благає Казахстан допомогти обійти санкції, — ЗМІ

За словами журналістів, РФ потребує практично всього: від споживчої електроніки та підшипників до деталей літаків і рідкісноземельних металів.

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Компанії з Росії дедалі частіше почали просити партнерів із Казахстану про допомогу в обході санкцій, накладених Заходом за вторгнення в Україну. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Видання пише, що російські торговці вже навчилися різним методам обходу санкцій. Було створено цілу мережу поставок через треті країни. Велика кількість товарів ввозяться через Туреччину та країни, що раніше входили до Радянського Союзу.

За словами джерел, вони стали свідками того, що зростання кількості запитів від Росії щодо допомоги у доставці різних товарів. Так, РФ потребує практично всього: від споживчої електроніки і підшипників до деталей літаків, рідкісноземельних металів. У росіян дуже довгий список товарів, до якого входять промислове обладнання, залізничні підшипники, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировина та навіть матеріали для банківських карток.

"Бум тільки починається", — сказав один із джерел журналістам.

Повідомляється, що російські компанії намагаються встановити довгострокові партнерські відносини, які допоможуть обходити санкції.

Джерела кажуть, іноді навіть закон не порушується. Часто складні елементи включають санкціоновані компоненти, але власними силами прямо не заборонені. З іншого боку, казахстанські підприємці, які перепродують товари в Росію, зазвичай мають право на відшкодування ПДВ у розмірі 12%, але ті, хто переміщає "підозрілі товари", не подають його, щоб не ризикувати весь ланцюжок поставок.

За словами журналістів, РФ досі є найбільшим торговим партнером Казахстану.

Нагадаємо, що 17 березня видання Politico повідомило, що Євросоюз готує нові санкції проти родичів російських олігархів. Ініціативу запровадити подібні обмеження ще у лютому висунули Польща та країни Балтії. Наразі в ЄС уже оновлюють дані про осіб, які підпадають під санкції.

Також повідомлялося, що до Європи зі США прямують танкери з рекордним обсягом нафти. Судна меншого розміру продовжують дорожчати, оскільки для перевезення російської нафти до Азії замовляється дедалі більше кораблів.