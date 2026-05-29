"Позволяет ситуация на поле боя": Путин заявил, что война в Украине "приближается к завершению"

Российский президент Владимир Путин заявил, что проанализировал ситуацию на фронте и считает, что война в Украине "приближается к завершению". По его словам, российские солдаты якобы наступают на всех направлениях.

Но он отказался назвать точные сроки завершения российского вторжения. Его заявление из Казахстана цитирует агенство ТАСС.

"Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А относительно моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают на всех направлениях, ну вы же видите, каждый божий день", — сказал он.

Визит Путина в Казахстан

Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан и перемещался по столице Астане с кортежем в 16 машин и дополнительной особой защитой с воздуха. На видео заметили бронемашину с пулеметчиком, который прикрывал кортеж и автомобиль главы Кремля.

Также Владимир Путин благодаря президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, снова не справился с его именем. Выступление президента РФ прозвучало на брифинге после заседания Высшего Евразийского экономического совета, который 27-28 мая проходил в Астане в Казахстане. На 30-секундном фрагменте выступления слышим, как президент Путин неверно называет хозяина мероприятия в Анкаре, не останавливается, чтобы исправить ошибку, а говорит дальше, как будто ничего и не было.