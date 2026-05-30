Кілька десятків "Шахедів": росіяни зруйнували залізничний вокзал у Шостці (фото)

Росіяни знищили вокзал у Шостці. Жертв серед працівників "УЗ" та пасажирів немає.

Прямим влучанням кількох десятків "Шахедів" ЗС РФ знищили будівлю вокзалу у Шостці Сумської області та пошкодили інфраструктуру станції. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Жертв серед працівників та пасажирів немає, наголошують у компанії, адже люди перебували в укриттях.

Усі рейси в регіоні відбуватимуться за графіком, можливі лише оперативні коригування приміських маршрутів, попередили в "УЗ", додавши, що низка приміських поїздів курсуватимуть з Конотопа до станції Терещенська та зворотно.

Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що в наслідок удару по Шосткинській територіальній громаді було пошкоджено 11 житлових багатоповерхових будинки, 3 нежитлових будівлі, легкові автомобілі, інші об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких школа, фаховий коледж, дитячий садочок.

Частину ворожих безпілотників вдалося знищити силам оборони, але є влучання, повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Насоідки ударів по Шостці

Внаслідок атаки ЗС РФ у місті пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення, транспорт.

Пошкоджена будівля у Шостці

У ДСНС уточнили, що рятувальники ліквідовували пожежі та обстежували пошкоджені території одночасно на кількох локаціях. Через загрозу повторних ударів роботи тимчасово призупиняли.

Ліквідація пожежі

