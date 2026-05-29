Від будівлі нічого не лишилося: дрон РФ знищив школу на Чернігівщині

У ніч проти 29 травня російські війська ударним безпілотником "Герань" атакували село Машеве Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок влучання повністю згоріла будівля місцевої школи.

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов у Facebook.

За його словами, після удару дрона виникла пожежа, яка знищила школу та все майно всередині будівлі.

“У результаті влучання ворожого дрона виникла пожежа, яка повністю знищила будівлю місцевої школи та майно по всій її площі”, — повідомив Селіверстов.

За наявною інформацією, постраждалих серед населення немає. Масштаби руйнувань та остаточні наслідки атаки ще уточнюють.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що школу знищили дві російські “герані”.

“Діти там навчалися дистанційно”, — зазначив він.

Також у громадах Чернігівського району через удари безпілотників пошкоджені підприємство та житлові будинки. У Корюківському районі FPV-дрони знищили чотири житлові будинки в одному із сіл, а в іншому пошкодили автомобіль і господарську споруду.

За словами Чауса, протягом минулої доби російські війська здійснили 18 обстрілів території області.

Нагадаємо, вдень 27 травня російські ударні безпілотники атакували Одеський район. Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих, серед яких була 12-річна дитина. Згодом в Одеській обласній прокуратурі уточнили, що кількість поранених зросла до 11, серед них — двоє хлопчиків віком 11 та 12 років.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що до кругової оборони готують міста та населені пункти в Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. За його словами, у Запорізькій та Дніпропетровській областях до таких заходів готують 99% населених пунктів, які мають статус міста.