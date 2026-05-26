Не тільки Одеса: які українські міста та області вже зараз готують до кругової оборони

Не тільки Одесу, але й ряд інших українських міст та областей, вже готують до кругової оборони. На місцях тривають роботи не тільки з удосконалення оборонних рубежів та інженерних загороджень, але й проходить підготовка відповідних підрозділів.

Зокрема, на Київщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі вже також готуються до таких робіт. Про це розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Телеграф".

Військовий розповів, що підготовка до кругової оборони — ключовий момент у захисті міст.

"В Запорізькій і Дніпропетровській областях 99% населених пунктів зі статусом "Місто" готуються до кругової оборони, навіть таке невелике, як Вільнянськ, Комишуваха чи Оріхів, щоб відбивати ворожі атаки", — розповів військовий.

Також Волошин наголосив, що така робота ведеться постійно, а не тільки зараз, коли про неї активно почали говорити. Адже будівництво фортифікацій та підготовка до нападу ворога потребують постійної роботи, удосконалення і підготовки.

Нагадаємо, що у Одесі почали будувати захисні споруди навколо міста, готуючи кругову оборону. Про це розповіли у регіональному управлінні територіальної оборони. На відео показали прокладання армованої колючої стрічки "єгоза", якою обплутують поля і навіть морське та річкове дно.

Місцева влада почала облаштовувати оборонні споруди не тому, що ЗС РФ можуть прорватись до міста, а щоб цього ніколи не сталось, ідеться на відео.

Також в в Оперативному командуванні "Захід" показали, як виглядає кордон з Білоруссю. Біля кордонів з РБ зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для військової техніки та вогневих точок.

Крім того, українські військові повідомили про удосконалення фортифікацій, розширення можливостей медзакладів і підтримку логістики в районі Придністров'я.