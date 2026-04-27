Загроза наступу РФ з Придністров'я: українські військові розповіли, що відбувається на кордоні

Українські військові повідомили про удосконалення фортифікацій, розширення можливостей медзакладів і підтримку логістики в районі Придністров'я.

Сили оборони України готові до будь-якого сценарію розвитку подій на цьому напрямку, де знаходяться війська російської армії. Про це заявили в оперативному командуванні "Захід".

У повідомленні йдеться, що крім укріплення фортифікацій, триває розширення можливостей медичних закладів у прикордонних районах та підтримку у належному стані транспортної інфраструктури.

"До спротиву готове і цивільне населення. Військовослужбовці, які несуть службу у прикордонні із невизнаною республікою, кажуть, що росіянам тут не будуть раді і вони опиняться у дуже складному становищі, якщо спробують перетнути кордон", — йдеться у повідомлені.

Відео дня

Нагадаємо, що 8 квітня заступник голови Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія у довгостроковому варіанті планує створити декілька буферних зон на півночі та півдні України. Крім того, у плани ворога входить окупація південних регіонів України, зокрема Одещини та Миколаївщини. Також окупанти хочуть створити ще одну буферну зону на Вінниччині, зі сторони Придністров'я.

Також у 120-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ повідомили, що державний кордон України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою щільно замінований. У Вінницькій області тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України.

Натомість військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський заявив, що Росії навряд чи вдасться реалізувати плани зі створення так званої "буферної зони" з боку Придністров'я через нестачу сил.

Угруповання у регіоні, що є наразі, не здатне створити навіть "номінальну загрозу" для України. Сил у кількості від 1,5 до 3 тисяч військових надто мало, аби втілити цю операцію. Йдеться лише про "реальну" кількість військ, здатних залучити до операції.