ВСУ замінували кордон із невизнаним Придністров'ям

У Вінницькій області тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України.

У 120-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ повідомили, що державний кордон України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою щільно замінований.

У бригаді розповіли, що інженерно-саперні підрозділи Сил оборони України спільно з прикордонниками Могилів-Подільського прикордонного загону з 25 березня проводять додаткові заходи щодо мінування з метою зміцнення обороноздатності держави.

Росія починає розхитувати Придністров'я: чому Україні не можна втрачати з поля зору розвиток подій у Молдові

"Окрім мін, встановлюється колючий дріт "Єгоза", а також автономні комплекси відеоспостереження та попередження по всій довжині кордону. За інформацією оперативного командування "Захід", здійснюється розгортання додаткових підрозділів механізованих військ з бронетехнікою на кордоні з невизнаною ПМР для підсилення Сил оборони на даному напрямку", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, під кінець 2025 року Інститут вивчення війни розповідав, що Росія нарощує військову присутність у Придністров’ї та посилює тиск на Одеську область. Мета Кремля – відволікти українські війська та утримати їх на південному напрямку.

Також Фокус писав, що у вересні 2025 року молдовський політик підтвердив підготовку підприємств з виготовлення дронів у Придністров’ї, зокрема "Молдавізоліт" та "Електромаш" у Тирасполі.