ВСУ заминировали границу с непризнанным Приднестровьем

В Винницкой области продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины.

В 120-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что государственная граница Украины с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой плотно заминирована.

В бригаде рассказали, что инженерно-саперные подразделения Сил обороны Украины совместно с пограничниками Могилев-Подольского пограничного отряда с 25 марта проводят дополнительные мероприятия по минированию с целью укрепления обороноспособности государства.

Россия начинает расшатывать Приднестровье: почему Украине нельзя упускать из виду развитие событий в Молдове

"Кроме мин, устанавливается колючая проволока "Егоза", а также автономные комплексы видеонаблюдения и предупреждения по всей длине границы. По информации оперативного командования "Запад", осуществляется развертывание дополнительных подразделений механизированных войск с бронетехникой на границе с непризнанной ПМР для усиления Сил обороны на данном направлении", — сказано в сообщении.

Напомним, под конец 2025 года Институт изучения войны рассказывал, что Россия наращивает военное присутствие в Приднестровье и усиливает давление на Одесскую область. Цель Кремля — отвлечь украинские войска и удержать их на южном направлении.

Также Фокус писал, что в сентябре 2025 года молдавский политик подтвердил подготовку предприятий по изготовлению дронов в Приднестровье, в частности "Молдавизолит" и "Электромаш" в Тирасполе.