Росіяни хочуть створити "буферну зону" на Вінниччині з боку Придністров'я: військовий експерт оцінив сили ворога

У росіян вперше зафіксовано плани зі створення так званої "буферної зони" з боку Придністров'я. Для того, щоб втілити задум у реальність, військовим силам з невизнаної республіки доведеться вступити у зіткнення з Силами оборони України.

Росії навряд чи вдасться реалізувати подібний план через нестачу сил. Про це 8 квітня розповів військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський в етері каналу "Київ24".

Угруповання у регіоні, що є наразі, не здатне створити навіть "номінальну загрозу" для України. Сил у кількості від 1,5 до 3 тисяч військових надто мало, аби втілити цю операцію. Йдеться лише про "реальну" кількість військ, здатних залучити до операції.

"Для того, щоб створити буферну зону, вам потрібно мати як мінімум що? Вам треба мати відповідні війська. Скажіть, будь ласка, які війська стоять у Придністров'ї? Хто може створити хоча б номінальну загрозу того, що вони можуть щось зробити?", — зазначив Грабський.

"Крім того, щоб проводити таку операцію, треба вступити у бойове зіткнення з підрозділами Сил оборони України. Це означає витрату матеріальних ресурсів, яких і так немає у Придністров'ї", — наголосив експерт.

За його словами, у Придністров'ї немає не лише достатньої кількості військових, а й матеріальних ресурсів, оскільки у регіон упродовж останніх 12 років не перекидалися жодні додаткові підрозділи.

"Те, що називається російським контингентом, на 70% складається з місцевих жителів, які якимось чином отримали російські паспорти", — зауважив експерт.

РФ хоче створити "буферну зону" на Вінниччині: що відомо

8 квітня заступник голови Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що РФ переслідує довгострокові плани у війні з Україною. Ворог зокрема прагне створити "буферні зони" у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створити умови для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі захопити Миколаївську та Одеську області.

Також Паліса наголосив, що вперше у росіян зафіксовано наміри щодо створення "буферної зони" у Вінницькій області. Однак посадовець вважає відсутніми у РФ шанси на реалізацію таких задумів.

