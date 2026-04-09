Россияне хотят создать "буферную зону" в Винницкой области со стороны Приднестровья: военный эксперт оценил силы врага

У россиян впервые зафиксированы планы по созданию так называемой "буферной зоны" со стороны Приднестровья. Для того, чтобы воплотить замысел в реальность, военным силам из непризнанной республики придется вступить в столкновение с Силами обороны Украины.

России вряд ли удастся реализовать подобный план из-за недостатка сил. Об этом 8 апреля рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский в эфире канала "Киев24".

Группировка в регионе, которая есть сейчас, не способна создать даже "номинальную угрозу" для Украины. Сил в количестве от 1,5 до 3 тысяч военных слишком мало, чтобы воплотить эту операцию. Речь идет лишь о "реальном" количестве войск, способных привлечь к операции.

"Для того, чтобы создать буферную зону, вам нужно иметь как минимум что? Вам надо иметь соответствующие войска. Скажите, пожалуйста, какие войска стоят в Приднестровье? Кто может создать хотя бы номинальную угрозу того, что они могут что-то сделать?", — отметил Грабский.

Відео дня

"Кроме того, чтобы проводить такую операцию, надо вступить в боевое столкновение с подразделениями Сил обороны Украины. Это означает расход материальных ресурсов, которых и так нет в Приднестровье", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Приднестровье нет не только достаточного количества военных, но и материальных ресурсов, поскольку в регион на протяжении последних 12 лет не перебрасывались никакие дополнительные подразделения.

"То, что называется российским контингентом, на 70% состоит из местных жителей, которые каким-то образом получили российские паспорта", — отметил эксперт.

8 апреля заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "РБК-Украина" рассказал, что РФ преследует долгосрочные планы в войне с Украиной. Враг в частности стремится создать "буферные зоны" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создать условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе захватить Николаевскую и Одесскую области.

Также Палиса отметил, что впервые у россиян зафиксированы намерения по созданию "буферной зоны" в Винницкой области. Однако чиновник считает отсутствующими у РФ шансы на реализацию таких замыслов.

