РФ хочет создать буферную зону в Винницкой области со стороны Приднестровья: в ОП раскрыли планы врага

Россия в долгосрочном варианте планирует создать несколько буферных зон на севере и юге Украины. Кроме того, в планы врага входит оккупация южных регионов Украины, в частности Одесской и Николаевской областей.

Также оккупанты хотят создать еще одну буферную зону в Винницкой области, со стороны Приднестровья. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в интервью "РБК-Украина".

Какие планы россиян на этот год

По словам Палисы, ни одна из сторон пока не способна переломить ход войны на поле боя. В то же время враг имеет достаточно амбициозные планы на 2026 год.

Ключевой задачей врага остается полный захват Донбасса. Однако также ВС РФ хотят продолжать наступательные действия на Южном направлении — Александровское и Запорожское направление.

Долгосрочные планы России

Палиса подчеркнул, что враг в дальнейшем имеет амбициозные планы в долгосрочной перспективе.

"У россиян остается в планах создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей. Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксировано у них планы такого характера", — отметил он.

Приднестровье и Украина Фото: DeepStateMAP

При этом, по мнению замглавы ОП, пока шансов на реализацию таких планов у ВС РФ нет.

О дедлайне Кремля о двух месяцах на выход из Донбасса

Палиса прокомментировал ультиматум со стороны России о необходимости вывести ВСУ с территории Донецкой области, иначе они якобы захватят Донбасс. По его словам, это обычная дипломатическая тактика россиян — публично сочетать свои требования с угрозами, сроками и дедлайнами. По его мнению, это свидетельство того, что в Москве понимают, что не все так хорошо.

В ближайшей перспективе враг не сможет выйти на административные границы Донецкой области, отметил он.

Так, за 2025 год россияне имели 120 убитых и раненых врагов на оккупированный квадратный километр нашей территории. А на Покровском направлении это число увеличивалось до 160 убитых и раненых врагов на оккупированный квадратный километр нашей территории.

"Отдельно я хочу выделить статистику за первый квартал 2026 года сугубо в пределах Донецкой области — это начиная частично с Лиманского и на юг — вплоть до Александровского направления. По состоянию на сейчас на один оккупированный квадратный километр в Донецкой области у них получается 316 убитых и раненых. То есть сравнивая направления главного удара прошлого года и сегодня есть рост почти вдвое. А их среднестатистические потери по линии соприкосновения на Донбассе увеличились почти втрое", — сказал Палиса.

По его оценке, продвижение и успехи россиян на ряде участков очень символичны. В то же время ситуация на фронте остается сложной, и война становится дорогой для россиян благодаря действиям ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о наступлении врага на Александровском направлении. Цель врага там — захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны удалось деоккупировать значительную территорию в результате контрнаступательных операций.

Зато в Генштабе ВСУ сообщали, что благодаря успешным спецоперациям удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с ранее занятых территорий на Днепропетровщине.