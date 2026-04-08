РФ хоче створити буферну зону на Вінниччині з боку Придністров'я: в ОП розкрили плани ворога

Росія у довгостроковому варіанті планує створити декілька буферних зон на півночі та півдні України. Крім того, у плани ворога входить окупація південних регіонів України, зокрема Одещини та Миколаївщини.

Також окупанти хочуть створити ще одну буферну зону на Вінниччині, зі сторони Придністров'я. Про це розповів заступник голови Офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю "РБК-Україна".

Які плани росіян на цей рік

За словами Паліси, жодна зі сторін наразі не здатна переломити хід війни на полі бою. Водночас ворог має достатньо амбітні плани на 2026 рік.

Ключовим завданням ворога залишається повне захоплення Донбасу. Однак також ЗС РФ хочуть продовжувати наступальні дії на Південному напрямку — Олександрівський та Запорізький напрямок.

Довгострокові плани Росії

Паліса наголосив, що ворог надалі має амбітні плани в довгостроковій перспективі.

"У росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей. Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру", — зазначив він.

Придністров'я та Україна Фото: DeepStateMAP

При цьому, на думку заступника голови ОП, наразі шансів на реалізацію таких планів у ЗС РФ немає.

Про дедлайн Кремля про два місяці на вихід з Донбасу

Паліса прокоментував ультиматум з боку Росії про необхідність вивести ЗСУ з території Донеччини, інакше вони нібито захоплять Донбас. За його словами, це звичайна дипломатична тактика росіян — публічно поєднувати свої вимоги з погрозами, термінами та дедлайнами. На його думку, це свідчення того, що у Москві розуміють, що не все так добре.

У найближчій перспективі ворог не зможе вийти на адміністративні кордони Донецької області, зазначив він.

Так, за 2025 рік росіяни мали 120 вбитих і поранених ворогів на окупований квадратний кілометр нашої території. А на Покровському напрямку це число збільшувалося до 160 вбитих і поранених ворогів на окупований квадратний кілометр нашої території.

"Окремо я хочу виділити статистику за перший квартал 2026 року суто в межах Донецької області — це починаючи частково з Лиманського і на південь — аж до Олександрівського напрямку. Станом на зараз на один окупований квадратний кілометр у Донецькій області у них виходить 316 вбитих та поранених. Тобто порівнюючи напрямки головного удару минулого року та сьогодні є зростання майже вдвічі. А їхні середньостатистичні втрати по лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі", — сказав Паліса.

За його оцінкою, просування та успіхи росіян на низці ділянок дуже символічні. Водночас ситуація на фронті залишається складною, і війна стає дорогою для росіян завдяки діям ЗСУ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про наступ ворога на Олександрівському напрямку. Мета ворога там — захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося деокупувати значну територію внаслідок контрнаступальних операцій.

Натомість у Генштабі ЗСУ повідомляли, що завдяки успішним спецопераціям вдалось відсунути підрозділи Збройних сил Російської Федерації з раніше зайнятих територій на Дніпропетровщині.