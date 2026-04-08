33 тысячи вражеских целей за месяц: украинские дроны-перехватчики установили рекорд, — Федоров

Украина ищет решение против реактивных "Шахедов", которые являются сегодня самой большой угрозой для Украины.

Украинские дроны-перехватчики установили в марте новый рекорд, уничтожив 33 тысячи российских беспилотников, а это вдвое больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, который встретился с производителями дронов-перехватчиков.

По его словам, дроны-перехватчики теперь ключевой элемент в украинской ПВО. Среди их целей, в частности, "шахеды", "герберы", "молнии", Zala, "орланы" и другие

Но одним из главных вызовов являются реактивные "шахеды", их скорость растет, а это затрудняет их перехват.

"Ключевой вызов — реактивные шахеты. Враг масштабирует их применение, скорость растет, перехват усложняется. Наша задача — найти технологическое решение. Вместе с производителями проанализировали продукты и их готовность, определили узкие места и синхронизировали действия для быстрого масштабирования", — рассказал он.

По его словам, государство вместе с производителями готовит решения для масштабирования производства.

"Brave1 поддержал 12 технологий в рамках совместной с ЕС грантовой программы EU4UA Defence Tech — компании получат до 150 тысяч евро на разработку скоростных перехватчиков (450+ км/ч) и современных систем противодействия воздушным целям", — написал он.

Федоров сообщил, что сейчас перед производителям есть две ключевые задачи, в частности, "разработать и масштабировать технологии реактивных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным шахедам" и "создать альтернативные системы донаведения для работы в сложных метеорологических условиях".

"Государство на условиях прозрачного рынка готово быстро покупать новые технологии у производителей, которые эффективно выполнят эти задачи и защитят украинское небо", — сказал он.

Напомним, что в марте Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ обошла врага по количеству дроновых атак. Автор публикации пишут, что по информации Минобороны РФ, ее ПВО якобы в марте сбила 7 347 дронов из Украины. А это — 237 беспилотников ежедневно. В материале идет речь только о сбитых дронах, при этом количество запущенных Украиной дронов остается неизвестным.

Также украинские дроны, которые регулярно атакуют РФ, находят "дыры" в их системе ПВО и не позволяют Кремлю безумно богатеть от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, пишут журналисты.