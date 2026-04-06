Украина впервые за войну обошла Россию по количеству дроновых атак, — ABC News

В марте Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ обошла врага по количеству дроновых атак.

Зато на фронте увеличилось применение беспилотников и ракет. Об этом сообщает ABC News.

Автор публикации пишут, что по информации Минобороны РФ, ее ПВО якобы в марте сбила 7 347 дронов из Украины. А это — 237 беспилотников ежедневно. В материале идет речь только о сбитых дронах, при этом количество запущенных Украиной дронов остается неизвестным.

Кроме этого СМИ приводит статистику Воздушных сил Украины, где говорится, что в прошлом месяце в стране было сбито более 6 462 российских дронов и 138 различных ракет. Из них — обезвредить или перехватить удалось 5 833 дронов и 102 ракеты.

Издание отмечает, что в марте Россия установила новый рекорд по времени воздушных атак, задействовав около 6 600 дронов и ракет. Самый сильный удар состоялся 24 марта, когда россияне ударили по Украине 948 дронами и 34 ракетами.

СМИ предполагает, что эти данные за прошедший месяц могут свидетельствовать о вероятном смещении баланса сил в пользу Украины. Автор публикации констатируют, что долгосрочные усилия Киева по развитию, производству дронов и ракет начинают приносить результат.

Напомним, что украинские дроны, которые регулярно атакуют РФ, находят "дыры" в их системе ПВО и не позволяют Кремлю безумно богатеть от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, пишут журналисты.

6 апреля в Новороссийске был атакован местный порт, который Россия использует для экспорта нефти. Пока украинское командование не подтверждало атаку. В то же время в результате атаки беспилотников в порту города возник пожар.

Также украинские военные в ночь на 5 апреля нанесли удары по порту Приморск и НПЗ в Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".