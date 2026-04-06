Україна вперше за війну обійшла Росію за кількістю дронових атак, — ABC News

У березні Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ обійшла ворога за кількість дронових атак.

Натомість на фронті збільшилося застосування безпілотників та ракет. Про це повідомляє ABC News.

Автор публікації пишуть, що за інформацією Міноборони РФ, її ППО нібито у березні збила 7 347 дронів з України. А це — 237 безпілотників щодня. У матеріалі йде мова тільки про збиті дрони, при цьому кількість запущених Україною дронів залишається невідомою.

Окрім цього ЗМІ наводить статистику Повітряних сил України, де йдеться, що минулого місяця в країні, було збито понад 6 462 російських дронів та 138 різних ракет. З них — знешкодити або перехопити вдалося 5 833 дронів та 102 ракети.

Видання наголошує, що у березні Росія встановила новий рекорд за часи повітряних атак, задіявши близько 6 600 дронів та ракет. Найсильніший удар відбувся 24 березня, коли росіяни вдарили по Україні 948 дронами та 34 ракетами.

ЗМІ припускає, що ці дані за минулий місяць можуть свідчити про ймовірне зміщення балансу сил на користь України. Автор публікації констатують, що довгострокові зусилля Києва з розвитку, виробництва дронів і ракет починають приносити результат.

Нагадаємо, що українські дрони, які регулярно атакують РФ, знаходять "діри" у їх системі ППО і не дозволяють Кремлю шалено багатіти від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, пишуть журналісти.

6 квітня у Новоросійську було атаковано місцевий порт, який Росія використовує для експорту нафти. Наразі українське командування не підтверджувало атаку. Водночас внаслідок атаки безпілотників у порту міста виникла пожежа.

Також українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".