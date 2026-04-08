33 тисячі ворожих цілей за місяць: українські дрони-перехоплювачі встановили рекорд, — Федоров

Україна шукає рішення проти реактивних "Шахедів", які є сьогодні найбільшою загрозою для України.

Українські дрони-переховплювачі встановили у березні новий рекорд, знищивши 33 тисячі російських безпілотників,а це у вдвічі більше, аніж минулого місяця. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, який зустрівся з виробниками дронів-перехоплювачів.

За його словама, дрони-перехоплювачі тепер ключвий елемент в українській ППО. Серед їх цілей, зокрема, "шахеди", "гербери", "молнії", Zala, "орлани" та інші

Але одним із головних викликів є реактивні "шахеди", їх швидкість зростає, а це ускладнює їх перехоплення.

"Ключовий виклик — реактивні шахеди. Ворог масштабує їх застосування, швидкість зростає, перехоплення ускладнюється. Наше завдання — знайти технологічне рішення. Разом із виробниками проаналізували продукти та їх готовність, визначили вузькі місця й синхронізували дії для швидкого масштабування", — розповів він.

За його словами, держава разом із виробниками готує рішення для масштабування виробництва.

"Brave1 підтримав 12 технологій у межах спільної з ЄС грантової програми EU4UA Defence Tech — компанії отримають до 150 тисяч євро на розробку швидкісних перехоплювачів (450+ км/год) та сучасних систем протидії повітряним цілям", — написав він.

Федоров повідомив. що наразі перед виробникам є два ключові завдання, зокрема, "розробити та масштабувати технології реактивних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам" та "створити альтернативні системи донаведення для роботи в складних метеорологічних умовах".

"Держава на умовах прозорого ринку готова швидко купувати нові технології у виробників, які ефективно виконають ці завдання та захистять українське небо", — сказав він.

Нагадаємо, що у березні Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ обійшла ворога за кількість дронових атак. Автор публікації пишуть, що за інформацією Міноборони РФ, її ППО нібито у березні збила 7 347 дронів з України. А це — 237 безпілотників щодня. У матеріалі йде мова тільки про збиті дрони, при цьому кількість запущених Україною дронів залишається невідомою.

Також українські дрони, які регулярно атакують РФ, знаходять "діри" у їх системі ППО і не дозволяють Кремлю шалено багатіти від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, пишуть журналісти.