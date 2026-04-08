Реформа мобілізації: ТЦК хочуть перейменувати у нову службу, — нардеп

Замість ТЦК в Україні може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування".

У рамках реформи мобілізації ТЦК хочуть перейменувати, а їхні функції розділити на призов та соціальні. Про це повідомив нардеп Роман Костенко в інтерв'ю LIGA.net.

Але депутат невпевнений, чи змінить це щось

"Я там бачив якісь зміни. Це там намагаються розділити деякі функції в ТЦК. Там соціальну функцію і функцію призову. Розмістити їх в інших будівлях і назвати їх, чи "Офіс призову", чи "Офіс комплектування". Ну буде слово офіс. Як є в слові "Офіс президента", "Офіс генерального прокурора", так і тут буде офіс. Чи це щось змінить? Ну, це вже питання до людей. Хай самі подумають, чи щось це змінить. Тут питання ж саме головне", — сказав він.

Також політик розповів про зустріч міністра оборони Михайла Федорова з профільним комітетом Ради щодо реформи мобілізації в Україні. За його словами, нардепи поки побачили презентації майбутніх змін, але їх реалізації ще не було.

"Там була закрита дискусія. Мене не було на цій дискусії. Я був у відрядженні, коли приходив міністр оборони і доповідав про своє бачення. Я там говорив з іншими людьми. Там в нього (Михайла Федорова, — ред.), ще раз кажу, є свої бачення. Вони покладені зараз на різні презентації. Їх представляють, показують. Але ще в комітеті доповіді по їхній реалізації не було. Тому ми самі комітетом очікуємо, коли щось почне рухатись. Презентації ми побачили, добре. З чимось згодні, з чимось не згодні. Це питання будемо по ходу докручувати. Але чекаємо реалізації", — сказав він.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров розповів про закриту зустріч з бійцями 13 підрозділів Збройних сил України, з якими поговорив про армійську реформу. Зі слів посадовця, реформа зачепить, серед іншого, систему мобілізації та терміни служби.

Федоров анонсував, що реформа ЗСУ стосуватиметься таких трьох напрямків: мобілізація, питання самовільного залишення частини (СЗЧ), підходи до штурмовиків та піхотинців (у контексті термінів служби та виплат). З його слів, готові проєкти рішень, які змінять ситуацію: про суть цих рішень посадовець не розповів.

Також Арахамія відповів, що буде з 2 млн ухилянтів після реформи мобілізації. За його словами, реформа мобілізації, розробкою якої займається міністр оборони Михайло Федоров, перебуває на завершальній стадії.

Відповідаючи на запитання щодо можливих жорсткіших обмежень, зокрема для тих, хто ухиляється від служби, то, на думку Арахамії, заходи впливу варіюватимуться.