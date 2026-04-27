Угроза наступления РФ из Приднестровья: украинские военные рассказали, что происходит на границе

Украинские военные сообщили об усовершенствовании фортификаций, расширении возможностей медучреждений и поддержке логистики в районе Приднестровья.

Силы обороны Украины готовы к любому сценарию развития событий на этом направлении, где находятся войска российской армии. Об этом заявили в оперативном командовании "Запад".

В сообщении говорится, что кроме укрепления фортификаций, продолжается расширение возможностей медицинских учреждений в приграничных районах и поддержку в надлежащем состоянии транспортной инфраструктуры.

"К сопротивлению готово и гражданское население. Военнослужащие, которые несут службу в приграничье с непризнанной республикой, говорят, что россиянам здесь не будут рады и они окажутся в очень сложном положении, если попытаются пересечь границу", — говорится в сообщении.

Россия хочет создать буферную зону со стороны Приднестровья: подробности

Напомним, что 8 апреля заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия в долгосрочном варианте планирует создать несколько буферных зон на севере и юге Украины. Кроме того, в планы врага входит оккупация южных регионов Украины, в частности Одесской и Николаевской областей. Также оккупанты хотят создать еще одну буферную зону в Винницкой области, со стороны Приднестровья.

Также в 120-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что государственная граница Украины с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой плотно заминирована. В Винницкой области продолжаются мероприятия по укреплению охраны и обороны государственной границы Украины.

Зато военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский заявил, что России вряд ли удастся реализовать планы по созданию так называемой"буферной зоны" со стороны Приднестровья из-за недостатка сил.

Группировка в регионе, которая есть сейчас, не способна создать даже "номинальную угрозу" для Украины. Сил в количестве от 1,5 до 3 тысяч военных слишком мало, чтобы воплотить эту операцию. Речь идет лишь о "реальном" количестве войск, способных привлечь к операции.