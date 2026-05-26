Одесу почали готувати до кругової оборони: риють рови та ставлять піраміди, — Сили ТрО (відео)

У Одесі будують захисні споруди навколо міста, готуючи кругову оборону, розповіли у регіональному управлінні територіальної оборони. На відео показали прокладання армованої колючої стрічки "єгоза", якою обплутують поля і навіть морське чи річкове дно. Як одеська влада облаштовує захист на південному напрямку?

Місцева влада почала облаштовувати оборонні споруди не тому, що ЗС РФ можуть прорватись до міста, а щоб цього ніколи не сталось, ідеться на відео на сторінці Facebook регіонального управління ТрО "Південь". Навколо міста вирили багатокілометрові протитанкові рови, будують бліндажі, встановлюють бетонні піраміди та колючий дріт. В підсумку має з'явитись "кілзона", чути на відео.

Тероборонівці опублікували півхвилинне відео з кадрами будівництва. Бачимо роботу екскаваторів, які риють землю на глибину близько двох метрів посеред полів. У кадр потрапили люди у військовому та цивільному одязі, які встановлюють колючий дріт, при цьому на задньому тлі — рівнина, берег та затока чи річка. Також на відео з'явилась "єгоза", яку втопили у воді, та інші види колючого дроту, який протягнули навколо Одеси. Тим часом чути, що південне місто планують захистити від танкової атаки.

"Одесу готують до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів, встановлюють "єгозу", "зуби дракона" та "плутанки", — ідеться на відео.

ТрО "Південь" перефразувало латинський вислів "Хочеш миру — готуйся до війни": "Хочеш миру — готуй заздалегідь кілзону". Наголошується, що це "не бравада, а робота на випередження", щоб росіяни від початку знали, що десант не прорветься.

Регіональне управління тероборони не вказало, де саме будують укріплення, які мають захистити Одесу від десанту: чи ідеться про берегову лінію на півдні, чи про кордон з невизнаним Придністров'ям, в якому перебуває військове угрупування РФ.

Ситуація в Одесі — деталі

У Telegram-каналі глави Одеської міської адміністрації Сергія Лисака та глави ОВА Олега Кіпера немає інформації про будову оборонних споруд та підготовку до кругової оборони. Тим часом на сторінці Facebook Сил оборони "Південь" є інформація про поточні бойові дії. Протягом минулої доби нарахували 21 атаку ЗС РФ, але більшість — на відтинку фронту під Запоріжжям і лише дві — біля Антонівського мосту у Херсонській області. Дані про Одесу фігурують у повідомленнях Повітряних сил: останній удар відбувся в ніч на 26 травня, коли на місто летіла швидкісна ціль.

Тим часом на початку травня представник Сил оборон, речник Української добровольчої армії, Сергій Братчук повідомив медіа, що є "потенційна загроза" з Придністров'я, але на цьому напрямку посилюють заходи безпеки. Про це ж сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, який зауважив, що можуть бути спроби прориву ДРГ та військової техніки з "ПМР": інформації про десант з моря не було.

