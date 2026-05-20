В Одесі "ювелірно" знешкодили "Шахед", який застряг у стіні на 15 поверсі: БЧ на 50 кг (відео)

У Одесі вибухотехнік вручну розрядив російський дрон-камікадзе "Шахед", який влетів у стіну 24-поверхівки на рівні 15 поверху, розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. Фахівця підняли на крані-підйомнику на висоту близько 50 метрів: на відео бачимо, як він розбирає безпілотник та розплутує проводи. Як провели "ювелірну" спецоперацію зі знешкодження 50-кілограмової бойової частини "Шахеда"?

У багатоповерхівку врізався дрон-камікадзе ЗС РФ з фугасно-запалювальною бойовою частиною, яка є особливо небезпечною, розповіла пресслужба відомства. Будинок опинився під загрозою, і тому викликали вибухотехніків і також фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) ДСНС. На кадрах з місця подій — колінчатий підйомник, який підняв рятувальника до 15 поверху. Вибухотехнік спершу розібрав корпус "Шахеда", який повністю пробив стіну і хвіст ледь виглядав на зовні. Із захисного спорядження на ньому був бронежилет та рукавиці. З'явився доступ до проводів, і після певних маніпуляцій дрон знешкодили.

У ДСНС назвали роботу на висоті 15 метрів "ювелірною і надскладною". Наголошується, що рятувальник розрядив "Шахед" та спустив на землю бойову частину. Після цього фахівці РХБЗ перевірили, чи не містять уламки небезпечних речовин та чи не випромінюють радіацію. Далі їх завантажили у спецмашину: наступний етап — контрольований підрив на полігоні.

Обстріл України — вибухотехнік і "Шахед" РФ в Одесі, 20 травня Фото: ДСНС

На серії фото, опубліковував ДСНС, — підйомник з 50-метровою драбиною, яка підняла вибухотехніка на висоту 15 поверху. Наступні кадри — двоє рятувальників, які тягнуть уламки у спецмашину.

Обстріл України — кран та вибухотехнік, Одеса, 20 травня Фото: ДСНС

Обстріл України — рятувальники та "Шахед" РФ, Одеса, 20 травня Фото: ДСНС

Обстріл України — що сталось 20 травня

Повітряні сили ЗСУ 20 травня інформували про наліт дронів РФ, який почався в ніч на 19 травня і продовжився до 17 год наступної доби. Командування повідомило, що під час нічної атаки росіяни запустили 154 БпЛА різних типів, а збити вдалось 131. Вдень було 84 безпілотники, а засоби ППО знешкодили 75. В ДСНС не уточнили, під час якого періоду атаки РФ дрон врізався у фасад 24-поверхівки.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл Одеси, і також Дніпра та Конотопу, який відбувся в ніч на 20 травня. Перша інформація про вибухи в Одесі з'явилась близько 3 год. Згідно з даними військової адміністрації, РФ запустила по півдню зграю дронів-камікадзе: отримали пошкодження кілька житлових будинків та автомобілі. Тим часом стало відомо про наслідки російської атаки на Дніпро. Глава ОВА Олександр Ганджа заявив, що повністю згорів продуктовий склад.

Зранку 20 травня СБУ повідомило, що в уламках "Шахеда", який у квітні упав у Чернігівській області, виявили збіднений уран. З'ясувалось, що росіяни запустили дрон з ракетою Р-60 з бойовою частиною з ізотопами Уран-235 та Уран-238. Фокус зібрав думки експертів щодо нової зброї, яку почали використовувати ЗС РФ. Радіобіологиня Олена Паренюк пояснила, що ідеться про старі радянські ракети, в яких справді використовувались радіоактивні компоненти. З її слів, вперше такі випадки зафіксували ще в кінці 2025 року.

Нагадуємо, у Міністерстві культури України заявили, що під час нічного удару РФ дрон влучив у Конотопський міський краєзнавчий музею імені О.М. Лазаревського.