Радіація після атаки: СБУ знайшла збіднений уран на уламках російського дрона

Підвищений радіаційний фон зафіксували на уламках російського ударного дрона, яким війська РФ атакували Чернігівську область у ніч на 7 квітня 2026 року. Йдеться про фрагменти ракети Р-60, знайдені поблизу селища Камка.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними спецслужби, російські військові встановили ракету класу “повітря–повітря” на модифікований ударний дрон “Герань-2”. Такі ракети, як зазначають у СБУ, РФ використовує під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють безпілотники.

Під час радіаційної розвідки біля уламків дрона та ракети зафіксували рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год. У СБУ заявили, що це суттєво перевищує природний радіаційний фон і становить загрозу для здоров’я людини.

За результатами досліджень встановили, що бойова частина ракети містила уражаючі елементи зі збідненого урану. Йдеться про ізотопи Уран-235 та Уран-238.

СБУ разом із підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і перевезли її до місця зберігання радіоактивних відходів.

За цим фактом слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

У спецслужбі також закликали громадян не наближатися до уламків дронів, ракет чи інших боєприпасів, особливо пошкоджених або згорілих. У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити СБУ, ДСНС або поліцію.

Найбільшу небезпеку для людини становить радіоактивний пил, який можуть виділяти пошкоджені або згорілі боєприпаси зі збідненим ураном. Потрапляння таких частинок в організм через дихання або контакт може бути небезпечним для здоров’я та довкілля.

Нагадаємо, раніше в уламках російських “Шахедів” почали знаходити капсули з отруйною речовиною CS. Цю хімічну сполуку використовують у сльозогінних засобах і боєприпасах, а її застосування як методу ведення війни заборонене міжнародними конвенціями. За високих концентрацій CS може спричиняти опіки, проблеми з диханням і становити загрозу для життя.

Раніше Фокус повідомляв, що у 2022 році під час боїв поблизу Херсона російські військові застосовували отруйну речовину хлорпікрин. Українські військові заявляли, що окупанти скидали з дронів газові гранати К-51 із токсичною речовиною.