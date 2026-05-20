Радиация после атаки: СБУ нашла обедненный уран на обломках российского дрона

Повышенный радиационный фон зафиксировали на обломках российского ударного дрона, которым войска РФ атаковали Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года. Речь идет о фрагментах ракеты Р-60, найденных вблизи поселка Камка.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным спецслужбы, российские военные установили ракету класса "воздух-воздух" на модифицированный ударный дрон "Герань-2". Такие ракеты, как отмечают в СБУ, РФ использует во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают беспилотники.

Во время радиационной разведки возле обломков дрона и ракеты зафиксировали уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч. В СБУ заявили, что это существенно превышает естественный радиационный фон и представляет угрозу для здоровья человека.

По результатам исследований установили, что боевая часть ракеты содержала поражающие элементы из обедненного урана. Речь идет об изотопах Уран-235 и Уран-238.

Відео дня

СБУ вместе с подразделениями ГСЧС и Сил обороны привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и перевезли ее к месту хранения радиоактивных отходов.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.

В спецслужбе также призвали граждан не приближаться к обломкам дронов, ракет или других боеприпасов, особенно поврежденных или сгоревших. В случае обнаружения таких предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить СБУ, ГСЧС или полиции.

Наибольшую опасность для человека представляет радиоактивная пыль, которую могут выделять поврежденные или сгоревшие боеприпасы с обедненным ураном. Попадание таких частиц в организм через дыхание или контакт может быть опасным для здоровья и окружающей среды.

Напомним, ранее в обломках российских "Шахедов" начали находить капсулы с отравляющим веществом CS. Это химическое соединение используют в слезоточивых средствах и боеприпасах, а его применение в качестве метода ведения войны запрещено международными конвенциями. При высоких концентрациях CS может вызывать ожоги, проблемы с дыханием и представлять угрозу для жизни.

Ранее Фокус сообщал, что в 2022 году во время боев вблизи Херсона российские военные применяли отравляющее вещество хлорпикрин. Украинские военные заявляли, что оккупанты сбрасывали с дронов газовые гранаты К-51 с токсичным веществом.