Дрон РФ влучив у музей імені Лазаревського в Конотопі: будівля сильно пошкоджена (фото)

У ніч на 20 травня російські безпілотники масовано атакували Конотоп на Сумщині. Зокрема, внаслідок цієї атаки у місті фуксують чисельні руйнування, зокрема пошкоджень зазнав і об’єкт культурної спадщини.

На своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра культури Іван Вербицький повідомив, що під час атаки один із російських дронів прямим влучанням пошкодив будівлю Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського.

За його словами, у музеї зафіксовані серйозні руйнування: знищено покрівлю, пошкоджено вхідну групу, внутрішні перегородки, стелю, підлогу та всі експозиційні зали. Водночас фондосховище вціліло, а частину музейних цінностей вдалося евакуювати. Крім того, після ранкового огляду будівлі комісія склала акт пошкоджень, а працівники закладу розпочали оцінку збитків і роботи з переміщення майна.

Удар ЗС РФ по будівлі Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського. Фото: Facebook Удар ЗС РФ по будівлі Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського. Фото: Facebook

"Загалом, станом на кінець квітня росіяни пошкодили 2540 об’єктів культурної інфраструктури, 1783 об’єкти культурної спадщини. Масштабний і цілеспрямований характер таких атак свідчить про цілеспрямовану кампанію зі стирання української культури та ідентичності і знищення культурної спадщини", — написав Іван Вербицький.

Водночас видання "Суспільне Суми" уточнює, що у місті цієї ночі пролунало близько 12 вибухів у різних районах. Зокрема, окрім музею, під удар потрапили багатоповерхівки, лікарня та магазин. На жаль, в одному з житлових будинків загинула 94-річна мешканка, ще 11 людей звернулися по медичну допомогу. Наразі частину постраждалих госпіталізували, інші отримують лікування амбулаторно.

Журналісти також зазначають, що у кількох локаціях виникли пожежі, а на місцях працювали рятувальники, медики та волонтери, які допомагали евакуйовувати людей і ліквідовувати наслідки обстрілу. Очевидці розповідають про значні руйнування житлових будинків, частина з яких може стати непридатною для проживання.

Окремо підкреслюється, що музей уже зазнавав пошкоджень під час попередніх атак. Однак, як уточнила, начальниця управління культури Олена Шинкаренко, цього разу руйнування значно серйозніші — зокрема повністю згоріла покрівля будівлі.

"Сьогодні ворог підступно влучив саме в музей. У нас повністю згоріла покрівля — її дуже довго тушили", — розповіла вона.

Місцева влада розповіла виданню, що сьогоднішня атаку однією з найруйнівніших для Конотопа, оскільки пошкоджено одразу кілька житлових будинків та важливих об’єктів інфраструктури, а частину мешканців, ймовірно, доведеться відселити.

"У нас є три житлових будинки, п'ятиповерхівки, які зазнали критичних пошкоджень. Нам доведеться відселяти людей, і швидше за все ці будинки будуть визнані непридатними для проживання", — розповів міський голова Артем Семеніхін.

Варто зазначити, що цієї ночі окрім Конотопу ворог завдав ударів "Шахедами" по Дніпру та Одесі. Зокрема, у цих міста руйнувань зазнали житлові будинки та склади, також є постраждалі.

Також Фокус писав, що під ранок 20 травня ворог атакував Вільнянськ Запорізького району, і внаслідок цього було зруйновано будинок.Через вибух поранення отримали 4 людей.