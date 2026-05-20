РФ масовано обстріляла Україну: у Дніпрі є загиблі, у Конотопі — люди під завалами

У ніч на 20 травня Україна знову зазнала масованої атаки ворожих дронів. Вибухи гриміли в Дніпрі, Одесі, Сумській області та інших регіонах.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про шістьох поранених і двох загиблих. П'ятеро з постраждалих госпіталізовані. 42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років у лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 і 40 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

ЗС РФ вдарили по продуктових складах, де після прильотів спалахнули масштабні пожежі. Також під атакою були приватні будинки, пошкоджено авто.

Цієї ночі в різних районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона знищила 17 безпілотників.

Удари по Одесі

Під ударом у ніч на 20 травня була й Одеса. За інформацією голови міської військової адміністрації Сергія Лисака, пошкоджено кілька житлових будинків і автомобілі, повністю зруйновано одноповерхову будівлю. У ДСНС регіону також повідомили про пошкодження складських приміщень та об'єкта критичної інфраструктури.

Зафіксовано влучання безпілотника на рівні 18 поверху недобудованої 24-поверхівки. Також спалахнула масштабна пожежа в складській будівлі, є приліт по парку. Крім того, пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, згоріло кілька автомобілів і складські приміщення. У місті зафіксували перебої зі світлом.

Над ліквідацією пожеж у різних локаціях працювали понад 90 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

За інформацією Лисака, обійшлося без постраждалих.

Конотоп — влучання в п'ятиповерхівку

У Сумській області під атакою опинився Конотоп. У місті — влучання ворожих дронів у житловий сектор, постраждали щонайменше шестеро людей. В одному з п'ятиповерхових будинків у центрі обвалилося три поверхи після того, як у нього влетів "Шахед". Мер Конотопа Артем Семеніхін опублікував у себе в Telegram-каналі відео, де показав, як один із російських безпілотників влетів у квартиру жителів міста, пробивши дах і повністю все зруйнувавши. За його словами, під завалами можуть бути люди.

Загалом у місті пролунало понад 10 вибухів. Пошкоджено музей, адмінбудівлі, у лікарні вибито вікна.

Також зафіксовано прильоти в Шосткинській громаді.

Запорізька область — поранено дітей

Під ранок ворог атакував Вільнянськ Запорізького району. Удар припав на приватний будинок, зруйнувавши його, після влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Поранення дістали четверо людей: чоловік, жінка та двоє дітей — дворічний хлопчик і 12-річна дівчинка. Загалом відомо про сімох постраждалих, з яких — троє дітей.

Федоров уточнив, що протягом доби ворог завдав по 42 пунктах регіону 909 ударів.

Нагадаємо, окупанти атакували центр Прилук балістичною ракетою. Відомо про трьох загиблих, зокрема 15-річну дитину.

Також повідомлялося, що ввечері 19 травня росіяни знову вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу".