ЗС РФ вдарили балістикою по центру Прилук: загинули люди, десятки поранених

Двоє людей загинули і щонайменше 21 мешканець міста дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок удару російських окупантів по центру Прилук у Чернігівській області.

Серед поранених є 14-річна дитина, повідомили в Національній поліції.

ЗС РФ атакували місто балістичною ракетою. Пошкоджено низку будівель, автомобілі місцевих жителів.

Фото: Нацполiцiя Украiни

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, поліцейські офіцери громади та всі екстрені служби. Медики надають допомогу постраждалим, а правоохоронці документують черговий військовий злочин Росії.

За інформацією голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, ворог цілився в одне з підприємств. Спочатку чиновник повідомляв про 17 постраждалих, але незабаром кількість поранених зросла до 21.

Пошкоджено торговий центр поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежну техніку.

Нагадаємо, 20 квітня РФ вдарили дроном по райвідділу поліції в Прилуках. Унаслідок атаки постраждав щонайменше один цивільний, також зафіксовано пожежі та пошкодження об'єктів інфраструктури.

Також у квітні ворог атакував міську раду в Прилуках. Після удару будівля загорілася.