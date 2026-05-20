"Музею більше немає": РФ вдарила "Шахедами" по Дніпру, Одесі та Конотопу (фото, відео)

У ніч на 20 травня російські війська завдали ударів "Шахедами" по Дніпру, Одесі та Конотопу, внаслідок чого є руйнування житлових будинків та спалахнули пожежі на інших об'єктах.

В Одесі через атаку РФ виникли перебої зі світлом, повідомив кореспондент Фокусу.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що у місті пошкоджені декілька житлових будинків та автівки.

"Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. На місцях вже працюють рятувальники та всі міські служби, розгортається оперативний штаб", — пояснив Лисак.

Атака РФ на Дніпро

У Дніпрі внаслідок російської атаки понівечені склади з продуктами харчування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він також оприлюднив фото з наслідками обстрілу РФ.

Наслідки удару по Дніпру у ніч на 20 травня

За словами Ганжі, вже відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих.

"Усі госпіталізовані. Чоловік та жінка у важкому стані. Медики надають необхідну допомогу", — написав Ганжа.

Удар по Конотопу

Крім того, ЗС РФ атакували Конотоп, Сумської області.

Як зазначив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, окупанти вдарили дронами по житловій п'ятиповерхівці.

"Частини її (п'ятиповерхівки, — ред.) немає. І там люди", — додав Семеніхін.

Також, за словами Семеніхіна, постраждала центральна районна лікарня Конотопа. У будівлі не залишилось вцілилих вікон.

"Безліч вибитих вікон і дверей в адміністративних будівлях, в домівках та квартирах. Нашого музею більше немає", — написав Семеніхін.

Цю ж інформацію підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації, згадавши про кількість постраждалих.

"Проводиться евакуація людей із пошкоджених та прилеглих будинків. Є постраждалі у Конотопі, щонайменше шестеро. Інформація щодо поранених уточнюється", — йдеться у дописі Сумської ОВА.

Пошкоджена п'ятиповерхівка у Конотопі Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Нагадаємо, ввечері 19 травня росіяни знову вдарили ракетами по об'єктах "Нафтогазу".

Фокус також писав про те, що ЗС РФ вдарили балістикою по центру Прилук, внаслідок чого загинули люди.