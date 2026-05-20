"Музея больше нет": РФ ударила "Шахедами" по Днепру, Одессе и Конотопу (фото, видео)

В ночь на 20 мая российские войска нанесли удары "Шахедами" по Днепру, Одессе и Конотопу, в результате чего есть разрушения жилых домов и вспыхнули пожары на других объектах.

В Одессе из-за атаки РФ возникли перебои со светом, сообщил корреспондент Фокуса.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак отметил, что в городе повреждены несколько жилых домов и машины.

"Полностью разрушено одноэтажное здание. На местах уже работают спасатели и все городские службы, разворачивается оперативный штаб", — пояснил Лысак.

Атака РФ на Днепр

В Днепре в результате российской атаки изуродованы склады с продуктами питания, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он также обнародовал фото с последствиями обстрела РФ.

По словам Ганжи, уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших.

"Все госпитализированы. Мужчина и женщина в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", — написал Ганжа.

Удар по Конотопу

Кроме того, ВС РФ атаковали Конотоп, Сумской области.

Как отметил городской голова Конотопа Артем Семенихин, оккупанты ударили дронами по жилой пятиэтажке.

"Части ее (пятиэтажки, — ред.) нет. И там люди", — добавил Семенихин.

Также, по словам Семенихина, пострадала центральная районная больница Конотопа. В здании не осталось уцелевших окон.

"Множество выбитых окон и дверей в административных зданиях, в домах и квартирах. Нашего музея больше нет", — написал Семенихин.

Эту же информацию подтвердили в Сумской областной военной администрации, упомянув о количестве пострадавших.

"Проводится эвакуация людей из поврежденных и близлежащих домов. Есть пострадавшие в Конотопе, по меньшей мере шестеро. Информация о раненых уточняется", — говорится в заметке Сумской ОГА.

Повреждена пятиэтажка в Конотопе Фото: Сумская ОВА/ Telegram

