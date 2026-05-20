"Четвертые сутки подряд": россияне снова ударили ракетами по объектам "Нафтогаза"

Поздно вечером 19 мая российские войска атаковали ракетами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Черниговской области.

Удары по активам Группы "Нафтогаз" продолжаются уже четвертые сутки подряд, сообщили в пресс-службе компании.

"Вечером россияне нанесли ракетный удар по нефтегазовой инфраструктуре Нафтогаза на Черниговщине", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до этого атака дронами продолжалась в течение всего дня, а под ударами были сразу несколько объектов.

"Прицельные обстрелы по активам Группы продолжаются уже четвертые сутки подряд. В результате попаданий есть разрушения оборудования", — отметили в "Нафтогазе".

Там также отметили, что персонал производственных объектов не пострадал.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты компании начнут оценку последствий и восстановительные работы", — отметили в пресс-службе.

Напомним, поздно вечером 18 мая ВС РФ тремя баллистическими ракетами ударили по активам Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

В ночь на 18 мая РФ атаковала объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области.