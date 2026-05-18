Россияне ударили тремя баллистическими ракетами по активам "Нафтогаза": есть повреждения и разрушения

Поздно вечером 18 мая российские войска тремя баллистическими ракетами ударили по активам Группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области.

Таким образом россияне вторые сутки поспели атаковать объекты "Нафтогаза" в Украине, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Только что россияне атаковали баллистикой активы Группы "Нафтогаз" на Днепропетровщине. Очередная массированная российская атака на объекты инфраструктуры Группы "Нафтогаз", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что россияне активно применяют для ударов баллистическое вооружение.

"В течение вчерашнего дня и этой ночью почти непрерывно продолжались атаки дронами. Также только что российские войска нанесли удар тремя баллистическими ракетами по активам Группы на Днепропетровщине", — отметили в компании.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что в результате атаки есть повреждения и разрушения.

"Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное — по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал", — пояснил Корецкий.

Сейчас на местах попаданий работают все соответствующие службы. Продолжается мониторинг ситуации с безопасностью и уточнение последствий атак.

Напомним, в ночь на 18 мая РФ атаковала объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области.

Этой же ночью российские войска нанесли несколько ударов по Днепру и Одессе.