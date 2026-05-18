"Невозможно оценить масштабы разрушений": Россия обстреляла дронами критические объекты "Нафтогаза"

Российская Федерация этой ночью дронами атаковала объекты критической инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" в Днепропетровской области.

В частности, в результате атаки пострадали двое работниц заправки сети "Укрнафта", а сама АЗС была уничтожена. Об этом сообщает официальный сайт группы"Нафтогаз".

"Этой ночью сразу несколько дронов ударили по объектам критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" на Днепропетровщине. Из-за продолжающихся обстрелов пока невозможно полностью оценить масштабы разрушений", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что пострадавшим работницам оказывают медицинскую помощь.

Также в компании сообщили, что объекты, которые попали под атаку РФ, исключительно "гражданская инфраструктура и не имеют никакого отношения к военным целям".

"На местах работают все соответствующие службы. Продолжается уточнение последствий атак", — сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Атака РФ на Украину: что известно

Напомним, что в ночь на 18 мая российские войска нанесли несколько ударов по Днепру и Одессе. в результате чего повреждены жилые дома и есть пострадавшие.

В Одессе разрушениям подверглось также здание детского сада, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В то же время в Днепре из-за атаки россиян стал пожар на крыше многоэтажки и на складе пиротехники. Около трех часов ночи оккупанты ударили по Днепру ракетами, в результате чего, по предварительным данным, было зафиксировано попадание в жилой дом и вспыхнуло несколько пожаров.

Позже стало известно, что по состоянию на 07:00 известно о 18 пострадавших в результате удара по Днепру, среди которых — 10-летний мальчик и двухлетняя девочка, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Оба ребенка — на амбулаторном лечении. Восемь взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это четыре женщины и четыре мужчины.