Удар по Днепру: количество пострадавших возросло, ранены дети (видео)

В ночь на 18 мая российская армия атаковала Днепр дронами и ракетами, есть попадания по жилому сектору.

По состоянию на 07:00 известно о 18 пострадавших, среди которых — 10-летний мальчик и двухлетняя девочка, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Оба ребенка — на амбулаторном лечении. Восемь взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это четыре женщины и четыре мужчины.

Как пишет "Суспільне.Дніпро", город находился под массированной вражеской атакой с 19:00 вчерашнего дня. Воздушные силы Украины сообщали о нескольких волнах "шахедов" и ракет на область и город.

В результате ударов разрушен склад пиротехнической продукции, а также пострадал жилой фонд. На крыше 24-этажного дома вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить. В целом повреждено не менее 10 домов и школа.

Накануне атака на Днепропетровскую область продолжалась почти целый день. Между воздушными тревогами были лишь небольшие перерывы. Враг, среди прочего, повредил религиозное учреждение.

Не менее неспокойной была ночь и в Одессе. По информации главы городской военной администрации Сергея Лысака, в Приморском и Киевском районе сущесвтенно повреждены несколько жилых домов: в трехэтажных зданиях разрушены крыши, в другом секторе пострадал одноэтажный дом.

Известно о двух раненых. Это 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

Также повреждены здания городского лицея и детского сада.

Под утро враг атаковал объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, военный аналитик Адлександр Копытько назвал атаку ВС РФ по Украине 14 мая попыткой отомстить за Черноморский флот. В результате удара в Киеве обрушился подъезд многоэтажки, унеся жизни 24 человек.

Также сообщалось, что в ночь на 17 мая российские войска нанесли удар "Шахедами" по Харькову, Запорожью и Днепру, в результате чего во всех городах зафиксированы разрушения.