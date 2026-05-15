Массированный удар РФ по Киеву 14 мая: количество жертв возросло до 24, среди них есть дети (видео)

После массированной российской атаки на Киев количество погибших в Дарницком районе продолжает расти. По состоянию на утро 15 мая известно уже о 24 жертвах, среди которых трое детей.

В заметке Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в Telegram говорится, что поисково-спасательная операция продолжается без остановки еще с ночи после вражеского обстрела.

По информации чрезвычайников, психологи ГСЧС уже оказали помощь почти 400 людям, которые пережили атаку или потеряли родных. Тем временем кинологи вместе со спасателями продолжают обследовать территорию возле разрушенного дома. Сейчас специалисты проверили около 2,8 тысячи квадратных метров, а с места трагедии вывезли более 3 тысяч кубометров обломков бетона, стекла и металлических конструкций.

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак на столицу за последнее время. Киев оказался под ударом ракет и дронов-камикадзе. Одним из наиболее пострадавших стал Дарницкий район, где в результате прямого попадания серьезно разрушило жилой дом.

Всего из-за ночного обстрела в столице пострадали 47 человек, среди них — двое детей. Еще 30 жителей спасателям удалось вытащить из-под завалов и эвакуировать.

В то же время опасность для города сохраняется и в дальнейшем. Уже утром 15 мая в Киеве снова прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе и призвал жителей оставаться в укрытиях из-за угрозы новых атак.

Атака ВС РФ по Киеву 14 мая — что известно о последствиях

Напомним, что в ночь на 14 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область. Наибольшим разрушениям в столице подвергся Дарницкий район, где в результате удара частично обвалились конструкции многоэтажного жилого дома. В разных районах города фиксировали пожары, повреждения жилых зданий и падение обломков вражеских целей.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в целом Россия выпустила по Украине более 700 воздушных целей. Среди них — три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и систем С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Кроме того, были применены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы, запущенные с территории России и временно оккупированного Крыма.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после так называемого "перемирия" Россия, вероятно, накопила значительный запас средств поражения, и это позволило ей осуществить одну из самых мощных воздушных атак с начала полномасштабного вторжения. По его словам, ночная атака 14 мая стала одной из самых масштабных за все время войны.

Кроме того, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что по жилому дому в Киеве, вероятно, попала российская ракета Х-101. Он отметил, что эта ракета могла быть изготовлена во втором квартале этого года.