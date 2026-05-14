В дом в Киеве могла попасть российская ракета Х-101: количество погибших возросло, среди них дети

До 12 возросло количество погибших в результате удара РФ по Киеву, среди них двое — дети.

Поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются. Всего на месте работает 170 спасателей и 51 единица техники, сообщили в ГСЧС. По предварительным данным, по дому в Киеве могла попасть российская ракета Х-101. Ее произвели во втором квартале этого года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский об атаке РФ на Киев

Глава государства подчеркнул, что этот факт доказывает, что Россия завозит компоненты для производства ракет, ресурсы и оборудование в обход глобальных санкций.

"И это должно быть реальной целью всех наших партнеров — остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненны для России", — заявил он.

По его словам, спасатели продолжают поиски людей.

"Буквально снесены в жилом доме этажи с 1 по 9. Ищут людей под завалами", — отметил президент Украины.

Удар по Киеву: что известно

Известно, что в ночь на 14 мая Украина пережила одну из самых масштабных атак с начала войны, и основной удар врага был нацелен на Киев. ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.

По информации главы МВД Игоря Клименко, более 10 человек сейчас считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тела двух мужчин в возрасте 21 год и 30 лет и двух женщин. Их личности сейчас выясняют. Также спасатели достали тело 12-летней девочки, написал мэр столицы Виталий Кличко.

Президент Владимир Зеленский пообещал России "справедливый ответ" за удары по мирным украинским городам.

По состоянию на 13:14 в Дарницком районе Киева, где ракетой был разрушен подъезд девятиэтажного дома, продолжается разбор завалов. Тогда стало известно о пяти погибших, сообщили в полиции Киева.