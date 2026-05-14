Удар по Киеву: количество погибших возросло, среди жертв — ребенок

В Дарницком районе Киева, где ракетой был разрушен подъезд девятиэтажного дома, продолжается разбор завалов.

По состоянию на 13:14 уже известно о пяти погибших, сообщили в полиции Киева.

Из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тела двух мужчин в возрасте 21 год и 30 лет, и двух женщин. Их личности сейчас выясняются.

Также спасатели достали тело 12-летней девочки, написал мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее циркулировала информация о том, что в больнице умер еще один пострадавший, но она не подтвердилась. Количество раненых составляет 39 человек, среди них — младенец.

По информации главы МВД Игоря Клименко, более 10 людей сейчас считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Президент владимир Зеленский пообещал России "справедливый ответ" за удары по мирным украинским городам.

В ночь на 14 мая Украина пережила одну из самых масштабных атак с начала войны, и основной удар врага был нацелен на Киев. ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что РФ может нанести новый удар, поскольку во время предыдущих атак не использовала ракеты морского базировани "Кинжал" и "Искандер-К".

Накануне советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов также заявлял, что массированная комбинированная атака ВС РФ по Украине, которая продолжается с ночи 13 мая, может затянуться до обеда 14 мая. В частности, он предупреждал о пусках ракет ночью, а затем новую волну беспилотников.